Djevojka pronađena u Srbiji nakon što je zatražila pomoć, smještena na sigurnu lokaciju

Izvor: Kurir TV

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ podnijeli su krivičnu prijavu protiv A.K. (51) iz Berana zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina ljudima na štetu svoje ćerke.

Kako je saopšteno, policija je o slučaju obaviještena putem međunarodne saradnje, nakon što je 16. aprila u Prokuplju jedna radnica marketa prijavila da joj se obratila vidno uznemirena djevojka bez obuće, tražeći da pozove policiju.

Policija u Prokuplju utvrdila je da je riječ o devetnaestogodišnjoj crnogorskoj državljanki iz Berana.

Daljom istragom utvrđeno je da postoji sumnja da je krajem avgusta 2025. godine maloljetnik iz Srbije postigao dogovor sa ocem djevojke da se ona uda za njega, u zamjenu za određeni novčani iznos. Nakon izvršene primopredaje, djevojka je otišla da živi u Srbiju.

Postupajući po ovom slučaju, beranska policija je privela roditelje djevojke, A.K. (51) i G.K. (49), od kojih su prikupljena obavještenja.

Nadležni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju ocijenio je da postoje elementi krivičnog djela trgovina ljudima, nakon čega je A.K. lišen slobode.

Sumnja se da je, zloupotrebom povjerenja i radi sticanja protivpravne materijalne koristi, prodao svoju ćerku radi sklapanja nedozvoljenog braka.

Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden nadležnom tužiocu, dok je oštećena djevojka smještena na sigurnu lokaciju u Republici Srbiji.