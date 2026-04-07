Završetak radova i opremanje objekata planirani su do kraja juna.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U okviru strateškog projekta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, radovi na izgradnji Kuća poljoprivrede u Beranama i Pljevljima ulaze u završnu fazu, čime se još jednom potvrđuje snažna posvećenost unapređenju poljoprivrede i podrške našim proizvođačima, saopšteno je iz tog resora.

Kako su kazali, završetak radova i opremanje objekata planirani su do kraja juna.

“Ovi savremeni objekti predstavljaće centralna mjesta za pružanje ključnih usluga poljoprivrednicima, omogućavajući im da na jednom mjestu dobiju kompletnu podršku – od administrativnih procedura do stručnih savjeta. Istovremeno, zaposlenima će biti obezbijeđeni kvalitetniji i moderniji uslovi za rad”, navodi se u saopštenju.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

U Kućama poljoprivrede, kako su pojasnili, biće smještene regionalne kancelarije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, savjetodavne službe Ministarstva, poljoprivredna inspekcija, kao i službe Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove. Dodatno, prisustvo lokalnih službi za poljoprivredu doprinijeće jačanju saradnje sa opštinama i efikasnijem odgovoru na potrebe proizvođača.

“Paralelno sa tim, projekat izgradnje Kuće poljoprivrede u Nikšiću nalazi se u završnoj fazi pripreme. Raspisivanje tendera za izvođenje radova očekuje se u julu, dok će realizacija ovog objekta biti podržana kroz novi projekat Svjetske banke za razvoj poljoprivrede i ribarstva (CRFASD), čija implementacija počinje krajem aprila”, dodaju iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Kuće poljoprivrede, kako su zaključili, predstavljaju važan korak ka modernizaciji sektora, jačanju institucionalne podrške i stvaranju boljih uslova za razvoj poljoprivrede širom Crne Gore.