Vozač BMW-a bježao policiji i ugrozio službenika, potom pokušao da sakrije krijumčarenu robu

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici granične policije na sjeveru spriječili su krijumčarenje veće količine tekstilne robe, nakon dramatične potjere koja se odvijala na području od Rožaja do Berana.

Prema saopštenju policije, službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra bezbjednosti granične policije “Sjever” i Stanice granične policije Rožaje postupali su po operativnim saznanjima da se iz pravca Rožaja kreće vozilo marke BMW, srbijanskih registarskih oznaka, u kojem se nalazi nezakonito prenesena roba.

Nakon što su policijski službenici uočili vozilo i izdali naređenje za zaustavljanje, vozač je odbio da postupi po naređenju, promijenio pravac kretanja i velikom brzinom se uputio ka Beranama. Tokom bjekstva, vozač se kretao direktno prema policijskom službeniku, primoravajući ga da se skloni sa puta.

U akciju su se uključili i službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane, čija je Interventna jedinica locirala vozilo i zatekla lice I.Š. kako izbacuje robu u garažu u vlasništvu M.A.

Pretresom objekata koje koristi M.A. pronađeno je više od 400 pari obuće, vrijednosti oko 21.800 eura, dok je u drugoj garaži pronađeno gotovo 300 pari patika, procijenjene vrijednosti oko 13.800 eura.

Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio da se I.Š. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena trgovina, dok će se o eventualnoj odgovornosti M.A. naknadno izjasniti.