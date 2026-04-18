Opština pokreće firmu koja će upravljati stanicom nakon više od četiri godine zastoja

Opština Berane u narednih nekoliko mjeseci dobiće funkcionalno preduzeće koje će upravljati autobuskom stanicom, čime će se nakon višegodišnjeg zastoja unaprijediti javni prevoz u tom gradu, prenosi portal Dan.

Sekretar opštinskog Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, Vuksan Milošević, potvrdio je da su u toku pripreme kako bi autobuska stanica bila u potpunosti osposobljena za rad.

“Prije svega treba da se odrade određeni administrativni i drugi poslovi u cilju priprema stavljanja autobuske stanice u potpunu funkciju. Ono što slijedi je izrada Statuta kojim će biti definisana djelatnost preduzeća koje će upravljati autobuskom stanicom, što će omogućiti njegovo registrovanje u Centralnom registru privrednih subjekata”, kazao je Milošević.

Paralelno s tim, izvode se i građevinski radovi na adaptaciji objekta. Trenutno se uređuju unutrašnje prostorije, nakon čega slijedi rekonstrukcija spoljašnjeg dijela i postavljanje nove nadstrešnice. Do završetka radova, prostor stanice koristi se kao privremeno stajalište za autobuse na međugradskim i međunarodnim linijama.

Podsjećanja radi, lokalni parlament je prije mjesec dana usvojio odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Beranska autobuska stanica“, čiji je osnivač Opština Berane, dok osnivačka prava vrši Skupština opštine. Novo preduzeće biće zaduženo za organizovanje i pružanje staničnih i drugih usluga u okviru javnog prevoza putnika.

Ova inicijativa dolazi nakon što je autobuska stanica bila zatvorena više od četiri godine, usljed stečaja njenog prethodnog privatnog vlasnika, kompanije „Simon vojaž“.

Iz lokalne uprave ističu da je kupovina stanice važan korak ka unapređenju infrastrukture i kvaliteta usluga za građane. Kako navode, zapušten prostor biće modernizovan, čime će se obezbijediti veći komfor i bezbjednost putnika.

U međuvremenu, zbog nepostojanja funkcionalne stanice, autobusi su koristili improvizovano stajalište u blizini, što je izazivalo gužve i dodatne bezbjednosne rizike.

Opština Berane je vlasništvo nad autobuskom stanicom stekla na licitaciji održanoj 28. marta 2025. godine u Privrednom sudu u Podgorici, po cijeni od 971.110 eura, čime su stvoreni uslovi za njeno ponovno stavljanje u punu funkciju.