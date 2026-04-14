Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podnijeta je krivična prijava protiv A.M. (42) iz Zete koji se sumnjiči za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako navode iz policije prilikom kontrole kamiona u Beranama u prethodnom periodu, pronađeno je i oduzeto 315 pvc pakovanja marihuane, ukupne mase 323,4 kilograma, a koja se dovodi u vezu sa osumnjičenim A.M., zbog čega je on i procesuiran.

Osim toga, beranska policija je nadležnim sudovima podnijela tri zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv dva operativno interesantna lica D.Ć. (27), V.T. (47) iz Berana i protiv lica bliskog operativno intersantnom licu iz Rožaja N.D. (28), zbog izvršenih prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.