Ljiljana Simović, supruga bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutina Simovića, kazala je danas da ju je muž vodio na poslovne sastanke radi prevođenja, kako bi uštedio državni budžet, prenosi Pobjeda.

Ona je to kazala svjedočeći u postupku koji se vodi protiv njenog supruga u kojem ga Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti za zloupotrebu službenog položaja.

“Moj suprug je vrlo štedljiv čovjek. Iako je imao pravo da angažuje prevodioca, on je mene vodio na ove sastanke, da bi uštedio državni budžet”, istakla je Simović.

Pored toga, ona je pred sudijom Veljkom Radovanovićem ustvrdila da joj nije cilj da brani supruga, već da joj je jedini cilj istina.

“Ja sam privilegovani svjedok i imala sam pravo da ne svjedočim. Moj suprug je bio potpredsjednik Vlade i ministar, pa sam stoga prisustvovala nekim događajima. Ističem da nijedan od tih događaja nije imao privatno svojstvo, već da su ti sastanci bilo radni, ponekad i protokolarni”, navela je svjedokinja Simović.

Ponovila je da je u više navrata pomagala suprugu tako što je prevodila i naglasila da je u periodu od 2015. do 2020. godine bila pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja za evropske integracije.

“Nakon toga sam prešla u Privrednu komoru, gdje danas radim kao savjetnica predsjednice te institucije”, dodala je.

Govoreći o boravku u hotelu Splendid u periodu od 2. do 4. juna 2017. godine, kazala je da su tamo boravili radno te da je suprugu pomagala u smislu prevođenja u vezi izrade fiskalne strategije.

“Ja sam pomagala i prevodila jer govorim engelski i italijanski jezik. Prilikom iskaza u SDT nijesam mogla svega da se sjetim, ali nakon što mi je suprug optužen imali smo mnoge neprospavane noći, i ja sam uspjela donekle da se sjetim nekih događaja”, kazala je Simović.

Kada je riječ o boravku u hotelu Bianca u Kolašinu, u periodu od 9. do 11. novembra 2018. godine, ispričala je da je njen suprug tada obilazio sjeverne opštine.

“Znam da je bio vikend, a on je boravio u hotelu kako bi obavljao aktivnosti po sjeveru. Nijesam išla u obilaske sa njim, već sam to vrijeme koristila kako bih posjetila tetku i ujaka”, navela je ona.

Istakla je da je im je u pojedinim hotelima na primorju bio besplatan boravak te da je njenom suprugu i njoj bila učinjena čast.

“Nikada nijesam preispitivala radne obaveze mog supruga, znam da je non stop imao sastanke”, ustvrdila je Simović.

Osvrnula se i na boravak u Rimu u januaru 2020. godine, gdje je, kako je naglasila, troškove putovanja sama snosila.

“Suprug je imao određene sastanke sa predstavnicima IFAD organizacije. Bili smo na poslovnom ručku, a ja sam tada prevodila. Zbog prevođenja, nijesam ručala ali smo kasnije otišli na laganu večeru”, ispričala je Ljiljana Simović.

Na pitanje tužioca Siniše Milića, kazala je da je njen suprug dok je obavljao funkciju poptredsjednika Vlade posjedovao diplomatski pasoš.

“Ja ga nijesam imala, jer me to po Zakonu nije pripadala”, kazala je supruga Milutina Simovića.

Tužilac Milić je prigovorio iskazu svjedokinje, jer smatra da je sračunat i u cilju pomaganja optuženom kako bi mu olakšala krivično-pravnu odgovornost.

Na prethodnom ročištu, Milutin Simović je iznio odbranu i rekao da izražava iskreno žaljenje zbog toga što je boravak svoje supruge Ljiljane u jednom italijanskom i budvanskom hotelu „Splendid“ prikazao kao službeno putovanje i naplatio ga iz državne kase.

“U tom smislu spreman sam da snosim materijalnu i pravnu kosekvencu. To je jedino što bih korigovao. Riječ je o par stotina eura. Moja supruga je sa mnom u tim hotelima bila i zbog prevođenja”, istakao je ranije Simović.

On je negirao optužbe Tužilaštva da je od 2017. do 2020. godine 5.000 eura privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazivao kao službene kako bi ih izmirio iz budžeta resora na čijem čelu je bio.

Simović se detaljno osvrnuo na 16 tačaka optužnog prijedloga i sve sporne račune pravdao time što se radilo o poslovnim sastancima.