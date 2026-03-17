Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović kazao je danas da izražava iskreno žaljenje zbog toga što je boravak svoje supruge Ljiljane u jednom italijanskom, ali i budvanskom hotelu “Splendid“ prikazao kao službeno putovanje i naplatio ga iz državne kase, prenosi Pobjeda.

On je to saopštio iznoseći svoju odbranu u postupku u kojem ga Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti za zloupotrebu službenog položaja.

“U tom smislu spreman sam da snosim materijalnu i pravnu konsekvencu. To je jedino što bih korigovao. Riječ je o par stotina eura. Moja supruga je sa mnom u tim hotelima bila i zbog prevođenja”, istakao je Simović, negirajući optužbe Tužilaštva da je od 2017. do 2020. godine ukupno 5.000 eura privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazivao kao službene kako bi ih izmirio iz budžeta resora na čijem čelu je bio.

Simović se detaljno osvrnuo na svih 16 tačaka optužnice i sve sporne račune pravdao time što se radilo o poslovnim sastancima.