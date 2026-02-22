Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči ga da je protivpravno iskorišćavao svoj službeni položaj
Bivši ministar se sumnjiči da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja
Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici podnijelo optužni predlog protiv bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutina Simovića, zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja, prenose "Vijesti".
SDT je saopštio da u optužnom predlogu, kako su naveli, ulazi 16 radnji izvršenja.
Simović je uhapšen u decembru 2025. godine, a tereti se da je u periodu dok je rukovodio ministarstvom, u više navrata predavao zahtjeve za isplatu keša iz blagajne iako je to maskirao službenim potrebama reprezentacije.
Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči ga da je, u periodu od juna 2017. do avgusta 2020. godine, protivpravno iskorišćavao svoj službeni položaj i ovlašćenja i prekoračio granice svog službenog ovlašćenja i sebi pribavio imovinsku korist, pišu "Vijeti".
"Jer je sam ili sa suprugom i drugim članovima porodice ili drugim njemu bliskim licima, boravio u hotelima 'Splendid', u Bečićima, 'Bjanka', u Kolašinu i drugim, odnosno, konzumirao hranu i piće u restoranima 'Porto' i 'Imanje Knjaz' u Podgorici, 'Izvor' u Reževićima, 'Il Brodetto', u Pržnu, 'Ristorante Life', 'Tartufi & Friends', 'Le Grotte' u Rimu i drugim, pa i u dane vikenda, a plaćene račune dostavljao blagajni Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i po osnovu njih mu je vršena nadoknada troškova u vidu gotovinskih isplata, iako se očigledno nije radilo o troškovima vezanim za vršenje službene dužnosti”, saopšteno je ranije iz SDT-a.