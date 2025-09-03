Službenik Interpola Podgorica i službenik PJP su u veoma kratkom roku razotkrili da lice koje je Švajcarska uhapsila nije odbjegli Vujić.

Izvor: MUP Crne Gore

Za razliku od Švajcarske koja je danima bila u uvjerenju da je uhapsila Krsta Vujića, visokopozicioniranog člana "škaljarskog" klana kojeg policija Crne Gore potražuje zbog ubista Šćepana Roganovića, službenik Interpola Podgorica i službenik PJP su u veoma kratkom roku razotkrili da lice koje je Švajcarska uhapsila nije odbjegli Vujić, kako prenosi Dan.

Pored elektronske provjere identiteta lica, službenici Crne Gore izvršili su i neposrednu vizuelnu provjeru. Na osnovu činjenice u koju su se neposredno i sami uvjerili odbili su da preuzmu lice za koje su nadležni Švajcarske uporno tvrdili da je Vujić.

Postavlja se pitanje ko je i kako uspio da dovede u zabludu službe Švajcarske. Kada su nadležni pomenute zemlje Crnoj Gori javili da su uhapsili Krsta Vujića, tri puta su potvrdili da se otisci tog lica poklapaju sa otiscima osobe koju su lišili slobode, kako prenosi Dan.

Detaljan operativni rad policije Crne Gore spriječio je dalju zabludu i razotkrio potencijalnu prevaru za koju se utvrđuje da li je na međunarodnom nivou servirao "škaljarski klan". Da je to tako smatra profesor i kriminolog Velimir Rakočević. On naglašava da je kardinalnu grešku učinila služba Švajcarske i istakao je da su naši službencii bili na najvišem nivou profesionalizma.

"Mislim da je ovdje kardinalnu grešku napravila policija Švajcarske i da nijesu primijenili egzaktne metode kriminalističke identifikacije lica. Pošto se radi o ozbiljnoj državi, ne želim da vjerujem da je jedno ili više službenih lica izvršilo krivična djela sa elementima korupcije, što takođe ne treba isključiti. Ipak mislim da se radi o površnom pristupu koji je nanio veliku štetu ugledu te države i ugrozio njen kredibilitet. Pošto se radi o unutrašnjim poslovima za očekivati je da će pružiti objašnjenje za ovaj svojevrsni skandal koji je nezabilježen u policijskoj saradnji", naglasio je za portal Dan profesor i kriminolog Velimir Rakočević.

Kako portal Dan saznaje iz više izvora, naši službenici su po dolasku zatražili da na licu mjesta kolege iz Švajcarske izvrše testiranje papilarnih tragova osobe koju su htjeli da predaju Crnoj Gori. Načelnik bezbjednosne službe Švajcarske je to odobrio. Nakon toga ispostavilo se da se ne radi o Vujiću i da su tačne tvrdnje službenika Crne Gore. Ustanovljeno je da se radio od državljaninu Slovenije.

U saopštenju od 14. avgusta, Uprava policije Crne Gore saopštila je da je informisana da je u Švajcarskoj uhapšen Krsto Vujić.

"Službenici NCB Interpol-a Podgorica su za ovim licem međunarodnu potjernicu raspisali 2020. godine na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo - navodi policija. Lociranje i hapšenje rezultat je intenzivne saradnje NCB Interpol-a Podgorica i nadležnih policijskih službi Švajcarske, u okviru širih aktivnosti usmjerenih na lociranje i hapšenje visokorangiranih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa iz regiona. Od ukupno 12 visokorangiranih članova regionalih organizovanih kriminalnih grupa, koji su kroz navedene aktivnosti uhapšeni po međunarodnim potjernicama NCB Interpol-a Podgorica tokom proteklih osam mjeseci, lociranje K.V. i njegovo hapšenje posebno se izdvaja zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada", naveli su 14. avgusta iz UP u saopštenju.

Međunarodna istraga je sledeći korak ka utvrđivanju da li se radi o površnom postupanju Švajcarske ili prevari koja se vezuje za "škaljarski" klan i Vujića koji je u evidenciji policije označen kao jedan od vođa te kriminalne grupe - organak Herceg Novi.

Uprava policije Crne Gore za sada se nije zvanično oglasila povodom ovog slučaja.