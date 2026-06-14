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Kristijan otvorio Onlyfans: Otkrio kakav sadržaj snima, predlagao je i Kristini, a ona odbila

Kristijan otvorio Onlyfans: Otkrio kakav sadržaj snima, predlagao je i Kristini, a ona odbila

Autor Marina Cvetković
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Kristijan Golubović tvrdi da je to dobar način da napravi novac.

Kristijan otvorio Onlyfans: Otkrio kakav sadržaj snima, predlagao je i Kristini, a ona odbila Izvor: Instagram printscreen / kristijan.krile_official

Kristijan Golubović otvorio je profil na sajtu za odrasle, tačnije na popularnoj platformi OnlyFans, i kako kaže, njegov sadržaj će oduševiti sve. Takođe je otkrio da je isto predlagao svojoj bivšoj partnerki Kristini Spalević, ali da ona nije pristala.

„Ona meni kaže da neće da snima za OnlyFans. Evo, ja sam snimio nešto za OnlyFans, oduševićete se! Nabijeno je, puno je svega, ali nema ništa konačno. Ali to je način da napravim novac. To sam predložio njoj davno, da zaradimo ozbiljan novac, ali ona morališe, a u rijalitiju je po 45 minuta bila ispod jorgana.“

Podsjetimo, Kristina Spalević poručila je da više ne postoji ni najmanja šansa da se ona i Kristijan pomire, a Golubović je, reagujući na njen stav, poručio da je i on stavio tačku na njihov odnos.

Ja sam otac njene djece, pa je uzela djecu i otišla. Šta hoće, da bude sa mnom povremeno i da mi uzima novac, a neće da živi sa mnom. Ne trebaš mi više! Ako uporedim Ivanu i Kristinu, one su nebo i zemlja. Ja sam to Kristini rekao i njoj je to smetalo. Više ne može da mi upada na profile, da mi uzima novac, kraj priče, stavili smo tačku“, rekao je Kristijan Golubović u lajvu na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, iako je sa Kristinom završio vezu, još je nije potpuno zaboravio.

„Njoj odgovara da živimo kao momak i djevojka, ćuti, nemoj da čuju ljudi na Jutjubu da smo se pomirili, a kad se posvađamo onda mi kaže: ‘Ne mogu s tobom više, ostao si isti’. Svi lažu protiv mene, mene samo nepravda boli“, rekao je Kristijan.

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Tagovi

kristijan golubović Onlyfans

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