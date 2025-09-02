Pripadnici crnogorskog Interpola otišli su u Bern da preuzmu Krsta Vujića (47), ali su na licu mjesta otkrili da to nije osoba koju su kanili da im predaju kolege iz Švajcarske.

Izvor: MUP Crne Gore

“Vijestima” je iz Uprave policije i zvanično potvrđeno da su njihovi službenici zbog toga odbili na aerodromu u Bernu da preuzmu uhapšenog muškarca, jer su operativci 29. avgusta uveče, na licu mjesta vizuelno utvrdili da nije riječ o viskorangiranom pripadniku škaljarskog klana.

Tada su tražili hitne provjere, alarmirali pretpostavljene, koji su odmah potom zahtijevali da se otvori međunarodna istraga kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do takvog propusta, kako prenose "Vijesti".

Istražitelji Europola i Interpola morali bi da pronađu ko je zakazao u lancu od onih koji su učestvovali u akciji lociranja i hapšenja pa do onih koji su predali osobu za koju će se ispostaviti da nije Vujić.

Crnogorski policajci na aerodromu u Bernu utvrdili su da je riječ o državljaninu Slovenije, kako prenose "Vijesti".

Crnogorska policija 14. avgusta zvanično je saopštila da je Vujić dan ranije uhapšen u Švajcarskoj po međunarodnoj potjernici NCB Interpola Podgorica, navodeći da se to lišenje slobode posebno izdvaja od lociranja i privođenja pravdi 12 visokorangiranih članova regionalih organizovanih kriminalnih grupa.

“Zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada”.

Da nešto, međutim, ne ide po planu bilo je jasno u petak veče, u vrijeme zakazano za saslušanje Vujića, u zgradu Višeg suda nijesu ušli ni sutkinja za istragu, ni škaljarac u pratnji policije, kako prenose "Vijesti".

“Vijestima” je te noći nezvanično rečeno da je ekstradicija odgođena, kao i saslušanje zakazano za 22 sata.

Iz podgoričkog Višeg suda, listu je juče i zvanično potvrđeno da su ih službenici Interpola te večeri obavijestili “da je izručenje imenovanog otkazano te da isti neće biti preuzet i sproveden u Crnu Goru”...

Iz Uprave policije juče su “Vijestima” kazali da je Nacionalni centralni biro Interpol Podgorica još 13. avgusta zvanično obaviješten od švajcarskih kolega da je Vujić lišen slobode na teritoriji te države.

“Istog dana potvrđena je validnost međunarodne potjernice, te su dostavljeni svi relevantni identifikacioni podaci i daktiloskopski materijal od strane NCB Interpola Podgorica o čemu je NCB Bern u tri navrata potvrdio identifikaciju i pogodak u odnosu na međunarodno traženo lice K. V. Nakon toga je NCB Interpol Podgorica o navedenom obavijestio Ministarstvo pravde Crne Gore u odnosu na šta im je dostavljena i predmetna dokumentacija”.

Objašnjavaju da im je iz Interpola u Bernu 19. avgusta saopšteno da je tamošnje Ministarstvo pravde, u skraćenom postupku, odobrilo izručenje te osobe Crnoj Gori i da je akcija zakazana za 29. avgust.

“Međutim, prilikom primopredaje navedenog lica u Švajcarskoj, nakon detaljno sprovedene vizuelne identifikacije i utvrđenog stanja, policijski službenici NCB Interpola Podgorica su odbili da preuzmu navedeno lice i utvrdili da se radi o državljaninu Slovenije, te da se ne radi o K.V., za koje su u prethodnoj korespodenciji organi Švajcarske potvrdili da se radi o K. V. Policijski službenici NCB Interpola Podgorica su sa navedenim činjenicama i propustima odmah bez odlaganja obavijestili NCB Interpola Bern”, navode u odgovorima.

Pojašnjavaju da su istovremeno obavijestili Interpol i Europol i zatražili da se u Švajcarskoj sprovede sveobuhvatna meðunarodna istraga kako bi se utvrdilo na koji način je došlo do ovakvog propusta: “Imajući u vidu da su u komunikaciji sa našim NCB više puta dostavljene potvrde da daktiloskopski materijali - otisci, lica lišenog slobode odgovaraju međunarodno traženom licu K. V. O svemu je obaviješten i Generalni sekretarijat Interpola u Lionu”.

Iz crnogorske policije apostrofirali su da je samo pravovremenim prepoznavanjem i reakcijom njihovih službenika spriječeno preuzimanje pogrešno identifikovane osobe: “Te je nadležnim organima Švajcarske ukazano da sprovedu potrebne radnje i utvrde odgovornost za nastale okolnosti”.

“Uprava policije Crne Gore, bez obzira na pomenute okolnosti nastavlja međunarodnu komunikaciju preko NCB Interpola Podogrica sa Interpolom i Europolom u cilju lociranja i lišenja slobode predmetnog međunarodno traženog lica K. V., za kojim je u Crnoj Gori pokrenut niz krivičnih postupaka za najteža krivična djela”, poručili su iz UP.

Prema optužbama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) Vujić i navodni vođa škaljarskog klana Igor Vukotić organizatori su kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Novljanina Šćepana Roganovića.

Brata visokopozicioniranog kavčanina Duška Roganovića ubijen je na stepeništu kod Kanli kule 13. februara 2020. godine oko devet časova izjutra, kako prenose "Vijesti".

Članovima tog klana odgovornog za tu likvidaciju SDT je označilo Milija Bajramovića, koji je prema optužnici direktni izvršilac ubistva, zatim Igora Glavaša, Dina Ibrahimovića, Miloša Komara, Iliju Milanovića i Miloša Đuričkovića koji je dobio status svjedoka saradnika.

Drugom optužnicom podnijetom zbog istog zločina obuhvaćeni su Vukotić, Marko Radović, Slavko Radulović i Miloš Gvozdenović.

Obje optužnice spojene su u jedan sudski postupak, u kom se Vukotiću, Bajramoviću i Vujiću sudi u odsustvu jer su u bjekstvu.

Tokom suđenja svi optužerni negirali su krivicu.

Osim za organizaciju ubistva Roganovića, Vujiću se sudi i zbog optužbi da je sa Zoranom Mrvaljevićem, Slobodanom Vicom, Jovanom Žmukićem i Jovom Riznićem planirao likvidaciju Novljanina Nemanje Zurovca, navodnog pripadnika kavačkog klana.

Švajcarska policija u odgovorima “Vijestima” pozvala se na službenu tajnu i zaštitu privatnosti.

“Fedpol ne pruža informacije o pojedinačnim slučajevima iz razloga zaštite privatnosti i službene tajne”, piše u odgovoru Saveznog ureda policije Švajcarske (Fedpol).

Tako su odgovorili na upit da potvrde identitet crnogorskog državljanina uhapšenog u njihovoj državi 13. avgusta - da li je to Vujić ili neko drugi, te ako nije zbog čega je došlo do zabune u vezi sa identitetom uhapšenog.

Nije odgovoreno ni da li se taj uhapšeni trenutno nalazi u pritvoru u Švajcarskoj i pod kojim uslovima, zašto je odloženo izručenje.

Iz Biroa za odnose sa javnošću Generalnog sekretarijata Interpolaa u Lionu, objasnili su da ne komentarišu konkretne slučajeve niti pojedince:

“Ako ili kada policija u bilo kojoj od 196 zemalja članica Interpola podijeli informacije sa Generalnim sekretarijatom u Lionu u vezi sa istragama i pojedincima, te informacije ostaju u vlasništvu te zemlje članice. Interpol stoga ne komentariše konkretne slučajeve ili pojedince, osim u posebnim okolnostima ili uz odobrenje dotične zemlje članice. Savjetujemo Vam da kontaktirate nadležne nacionalne policijske vlasti za sve informacije koje se odnose na ovog pojedinca”, piše u odgovorima.

Iz podgoričkog Višeg suda objasnili su zašto u petak veče nije saslušan navodno uhapšeni Vujić.

“Realizacija izručenja okrivljenog V. K., lišenog slobode u Švajcarskoj, nadležnim organima bila je zakazana za dan 29. 08. 2025. godine. Međutim, ovaj sud je obaviješten od strane službenika NCB Interpola Podgorica da je izručenje imenovanog otkazano te da isti neće biti preuzet i sproveden u Crnu Goru, a razlozi otkazivanja izručenja trenutno nam nisu poznati”, odgovorila je juče “Vijestima” samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici, Ivana Vukmirović.