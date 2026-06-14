Šampion Njemačke se pohvalio prisustvom Saše Obradovića u dvorani

Izvor: MN Press

KK FC Bayern Basketball pohvalio se prisustvom doskorašnjeg trenera KK Crvena zvezda Saša Obradović na utakmici svog tima u nedjelju.

„Veliki košarkaški umovi“, poručili su iz Bajerna uz fotografiju na kojoj se Obradović nalazi pored Alex Mumbrú, selektora Njemačke, aktuelnog prvaka svijeta i Evrope.

⭐ Warm welcome to these two great basketball minds.



Saša Obradović & Alex Mumbru Courtside for the Bundesliga Finals at@sapgarden.@DBB_Basketballpic.twitter.com/y39hkZyJos — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball)June 14, 2026

Obradović se vratio u Njemačku i izbliza prati finalnu seriju između Bajerna i Alba Berlin (1:1). U nedjelju je u Minhenu gledao „brejk“ svog bivšeg tima iz Berlina, u kojem je devedesetih godina stekao status igračke legende, a kasnije i trenerske.

Njegov nekadašnji trener i selektor Svetislav Pešić nije uspio da sa svojim timom odbrani domaći teren ni u drugoj utakmici pred svojim navijačima.

Prema navodima medija, Obradović je već dogovorio saradnju sa Hapoel Jerusalem, koji se bori za vajld-kard za EuroLeague. Dok se uveliko spekuliše o tome ko bi mogao da pojača njegov budući tim, srpski stručnjak prati uzbudljivu završnicu njemačkog prvenstva i, prema procjenama medija, razmatra potencijalna pojačanja za narednu sezonu.

Podsjetimo, u maju je, nakon sedam mjeseci, završena Obradovićeva druga trenerska epizoda u Crvenoj zvezdi, nakon što je klub saopštio da je ugovor sporazumno raskinut.