Pronađena tijela nestalih muškaraca u Tisi kod Sente.

Izvor: KURIR/S.U.

Danas poslijepodne Žandarmerija je pronašla tijela dvojice nestalih muškaraca u rijeci Tisi kod Sente, saznaje „Kurir“. Pronađena su tijela G.O. (47) i S.I. (49) iz Novog Orahova kod Bačke Topole.

Da su tijela pronađena, potvrdio je za „Kurir“ Nandor Baranji, koordinator spasilačkog tima „Tisa“ iz Sente. On je sa kolegama po prijavi odmah krenuo u potragu rijekom, a ubrzo su na lice mjesta stigli i pripadnici Žandarmerije.

„Pripadnici Žandarmerije pronašli su tijela na mjestu za koje smo sumnjali da bi mogla da se nalaze. Uz pomoć sonara tijela su pronađena.

Savjet onima koji voze čamce po rijeci jeste da svaka osoba u čamcu mora da ima prsluk, kao i da se koristi sigurnosna sajla, koja služi tome da, ukoliko osoba koja upravlja čamcem slučajno padne u vodu, motor automatski stane. Najvažnije je da se ne konzumira alkohol tokom vožnje, ne samo od strane upravljača čamca, već ni od drugih osoba koje se nalaze u čamcu. Moramo biti oprezni i voditi računa ne samo o ljudima koji su u čamcu, već i o drugim plovilima“, objasnio je Baranji.

Pogledajte fotografije potrage na reci Tisi kod Sente