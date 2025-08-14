Na potjernici zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

Juče je po međunarodnoj potjernici NCB Interpol-a Podgorica, u Švajcarskoj slobode lišen visokorangirani pripadnik jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe sa teritorije Crne Gore – Krsto Vujić (47), saopštili su iz Uprave policije.

Službenici NCB Interpol-a Podgorica su za ovim licem međunarodnu potjernicu raspisali 2020. godine na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo.

Lociranje i lišenje slobode K.V. rezultat je intenzivne saradnje NCB Interpol-a Podgorica i nadležnih policijskih službi Švajcarske, u okviru širih aktivnosti usmjerenih na lociranje i lišenje slobode visokorangiranih pripadnika organizovanih kriminalnih grupa iz regiona, naveli su iz policije.

Od ukupno 12 visokorangiranih članova regionalih organizovanih kriminalnih grupa, koji su kroz navedene aktivnosti lišeni slobode po međunarodnim potjernicama NCB Interpol-a Podgorica tokom proteklih osam mjeseci, lociranje K.V. i njegovo lišenje slobode posebno se izdvaja zbog njegove ključne uloge unutar organizovane kriminalne grupe kojoj pripada.

Pored međunarodne koordinacije radi izručenja K.V. u Crnu Goru, Uprava policije Crne Gore nastavlja intenzivne aktivnosti na međunarodnom nivou s ciljem lociranja i lišenja slobode preostalih vođa i članova organizovanih kriminalnih grupa.

Krstu Vujiću i drugim okrivljenima se pred Višim sudom u Podgorici sudi za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom 13. februara 2020. godine.

Šćepan Roganović bio je brat pripadnika kavačkog klana. Jednan brat, Vladimir Roganović likvidiran je 2018. u Beču, dok je drugi brat Duško Roganović ostao invalid nakon što je 2017. preživeo eksploziju bombe postavljene pod njegov automobil u Herceg Novom.

"Na čelu kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistvo Šćepana Roganovića je odbegli Igor Vukotić, brat ubijenog vođe škalajrskog klana Jovana Vukotića", pišu mediji.