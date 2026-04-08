Suđenje kriminalnoj grupi odbjeglog Radoja Zvicera i pritvorenih Slobodana Kašćelana i Vasa Ulića, optuženoj za šverc skoro 2,5 tone kokaina, danas je ponovo održano bez prisustva javnosti.

Novinari, porodice i prijatelji optuženih udaljeni su iz sudnice Višeg suda u Podgorici jer je i danas pred tročlanim vijećem sutkinje Nade Rabrenović saslušavan vještak u vezi sa zdravstvenim stanjem optuženog Kašćelana, prenosi RTCG.

Taj optuženi u predmetu “General”, ujedno jedan od vođa kriminalnog kavačkog klana, i u drugim sudskim postupcima koji se vode protiv njega, tvrdi da zbog bolesti nije sposoban da prati i prisustvuje suđenjima.

U jednom od tih postupaka, njegov branilac, advokat Dragoljub Đukanović, pozivajući se na nalaz vještaka Ljiljane Vučinić, rekao je da Kašćelan nije bio uračunljiv ni tokom izvršenja krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret.

“Pripadnici te kriminalne organizacije su postali ostali okrivljeni, i za sada, neidentifikovane osobe, sa ciljem krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kilograma krajem oktobra 2020. godine, što su spriječili organi otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kilograma, u junu 2021. godine, što su spriječeni organi otkrivanja Australije“, saopšteno je iz SDT-a.

Nastavak suđenja zakazan je za 24. april, piše RTCG.

Optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, osim Zvicera, Kašćelana i Ulića, obuhvaćeni su i Ivan Delić, Damir Mandić, nekadašnji predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Dragan Pavličević, Radomir Dobriša, Mileta i Radule Božović, Radovan Pantović, Vjekoslav Lambulić, Petar Miranović, Ulićev sin Nikola, Vukan Čoković-Matić, Viktor Drešaj, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić, Mileta Božović, zatim, odbjegli Vuk Vulević i Leon Drešaj.

Za organizovanje kriminalne grupe početkom 2020. godine, saopšteno je ranije iz tužilaštva, osumnjičeni su Ulić, Zvicer i Kašćelan, prenosi RTCG.