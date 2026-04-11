Službenici policije u Rožajama lišili su slobode A.D. (26) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

Prema sumnjama policije, A.D. je 10. aprila u večernjim časovima, na jednom parking prostoru, nakon kraće verbalne rasprave, napao sugrađanina i čekićem mu zadao više udaraca u predjelu glave, nanoseći mu teške tjelesne povrede.

Policija je, kako je saopšteno, u kratkom roku locirala i uhapsila osumnjičenog, obezbijedila lice mjesta i preduzela mjere radi prikupljanja dokaza. Povrijeđeni muškarac prevezen je u medicinsku ustanovu, gdje je zadržan na liječenju.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Iz policije poručuju da nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju teških i drugih krivičnih djela, u cilju zaštite bezbjednosti građana i njihove imovine.