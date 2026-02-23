Tijelo Fetahovića, koji je prije dva dana pao prilikom uspona na Hajlu, pronađeno je juče.

Izvor: MONDO/Kristina Stevović

Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama formiralo je spise predmeta povodom pada planinara Ćazima Fetahovića (69) sa litica Hajle.

"Nakon izvršenog uviđaja naložena je obdukcija tijela smrtno stradalog radi utvrđivanja uzroka i vremena smrti, te nakon što budu prikupljeni svi neophodni dokazi donijeće se odluka u navedenom predmetu", saopštio je ODT.

Tijelo Fetahovića, koji je prije dva dana pao prilikom uspona na Hajlu, pronađeno je juče.