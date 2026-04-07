Kritike ocijenjene kao subjektivne, ističu složene uslove rada i kadrovske izazove

Izvor: YouTube/screenshot

Grupa rožajskih advokata reagovala je na kritike rada Osnovnog suda u tom gradu koje je iznio njihov kolega Nušo Kalač, ocjenjujući takve navode kao „jednostrane ili, u krajnjem, subjektivne“, prenosi portal Vijesti.

Advokati su istakli podršku predsjedniku suda Mirsadu Mujeviću, navodeći da „na granici objektivnih mogućnosti uspijeva da održi nivo zadovoljenja potrebne sudske pravde“ za područje nadležnosti tog suda.

„Ne dijelimo iznijete kritičke sudove i u krajnjem ih ocjenjujemo kao jednostrane ili krajnje subjektivne. Razumijemo postojeće stanje kadrovske krize, ali smatramo da je riječ o prolaznom problemu koji nije karakterističan samo za rožajski sud, već i za druge sudove u Crnoj Gori“, navodi se u reagovanju koje potpisuju advokati Armin Camić, Mersudin Dautović, Rifat Dedeić, Velija Murić, Ahmedin Šutković i Miladin Belojica.

Oni ukazuju da dodatnu složenost rada predstavlja i činjenica da sud teritorijalno graniči sa dvije države i frekventnim graničnim prelazima, što povećava obim posla.

Advokati tvrde da je predsjednik suda, uprkos redovnim obavezama i stalnom angažovanju, radio na obezbjeđenju kadra, te da je broj neriješenih predmeta sveden na „razumno prihvatljivu mjeru“, uz zadržavanje visokog kvaliteta rada, na šta, kako navode, ukazuju i godišnji izvještaji.

Ističu i da, iako pravosuđe nije imuno na moguće nezakonitosti, u slučaju rožajskog suda postoji uvjerenje u njegovu posvećenost i pravedno postupanje, posebno zbog izostanka konkretnih i argumentovanih primjedbi na rad i dostupnost pravde.

Kao jedno od rješenja za kadrovske probleme navode privremeno upućivanje sudije Višeg suda, kao i izmještanje određenih predmeta u beranski sud, uz podršku Vrhovnog suda i Sudskog savjeta.

Na kraju, rožajski advokati apelovali su na razumijevanje trenutnih kadrovskih prilika u kojima se sud našao, uz poruku da za eventualne kritike, koje nijesu lične prirode, „uvijek ima vremena“.