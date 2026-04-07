U vozilu pronađeni startni pištolj i sjekira, protiv D.Đ. izdat prekršajni nalog

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Danilovgradska policija oduzela je vozilo marke „Audi“ u kojem se nalazio D.Đ. (41) iz tog grada, kao i startni pištolj i sjekiru koji su pronađeni u automobilu, prenosi portal Dan.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici su u mjestu Prentina glavica izvršili ciljanu kontrolu operativno interesantne osobe koja se u trenutku kontrole nalazila na mjestu suvozača parkiranog vozila.

Tokom kontrole u vozilu su pronađeni startni pištolj i sjekira, koji su, po nalogu tužioca, oduzeti, dok je automobil privremeno oduzet radi dodatnih provjera. D.Đ. je potom priveden u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad, prenosi portal Dan.

O događaju je obaviješten tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, po čijem nalogu su od osumnjičenog prikupljena obavještenja.

Postupajući državni tužilac naložio je i da se D.Đ. podvrgne odgovarajućem zdravstvenom pregledu u medicinskoj ustanovi, prenosi portal Dan.

Nakon sprovedenih mjera i radnji, policija je ovoj osobi izdala prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o oružju, prenosi portal Dan.