U mjestu Lozna kod Bijelog Polja u saobraćajnoj nezgodi nakon slijetanja vozila sa puta povrijeđen je vozač Husein Hodžić (67).

On je vozilom Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Bijelom Polju radi ukazivanja medicinske pomoći.

Kako "Vijesti" saznaju iz Opšte bolnice u Bijelom Polju pacijent je primljen u tu ustanovu sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život.

"Odmah po prijemu i hitnoj dijagnostici, upućen je u operacionu salu gdje je hirurški zahvat trenutno u toku. Ljekarski tim preduzima sve neophodne mjere kako bi stabilizovao njegovo stanje", saznaju "Vijesti".

Vozač je krećući se vozilom kroz naselje Lozna u pravcu Srđevca sletio s puta, nakon čega se vozilo zapalilo.