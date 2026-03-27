Izvor: ZHMS

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) saopštio je da je danas, u 10 časova i 11 minuta registrovao zemljotres jačine 2,6 jedinica Rihterove skale sa epicentrom na četiri kilometra sjeverozapadno od Ubala, u opštini Danilovgrad.

Kako su kazali, jačina ovog zemljotresa u hipocentru odgovara epicentralnom intenzitetu od III stepena Merkalijeve skale (MCS).

“Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od 19 kilometara”, istakli su iz Zavoda.

Kako su zaključili ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području.