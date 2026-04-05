Trka “Riverside Run” zatvara dionicu kod mosta Radovan Pavićević od 10 do 13 sati

Izvor: TO Danilovgrad

Saobraćaj na regionalnom putu Glava Zete – Danilovgrad, na dionici do mosta “Radovan Pavićević”, biće danas privremeno obustavljen zbog održavanja polumaratona “Riverside Run”.

Kako je ranije saopšteno iz Uprave policije, zabrana saobraćaja važiće u periodu od 10 do 13 sati.

Polumaraton organizuju Turistička organizacija Danilovgrad i Triatlon klub Podgorica, a vozačima se savjetuje da u tom terminu koriste alternativne pravce.