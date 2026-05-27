Hamas se još nije oglasio, porodica potvrdila smrt Mohameda Odeha

Izvor: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia

Izrael je saopštio da je u sinoćnjem napadu na grad Gazu ubijen novi vojni komandant Hamasa Mohamed Odeh, dok je njegovu smrt potvrdila porodica, a Hamas se još nije zvanično oglasio.

Odehov rođak potvrdio je za Rojters da je on poginuo u napadu i naveo da će sahrana biti održana nakon podnevne molitve u gradu Gazi.

Prema navodima porodice, zajedno sa Odehom ubijeni su njegova supruga i sin.

Odeh je prošle sedmice imenovan za novog lidera Hamasa u Pojasu Gaze i šefa vojnog krila te organizacije, nakon što je 15. maja u gradu Gazi ubijen njegov prethodnik Iza el-Din el-Hadad.

Zdravstveni zvaničnici u Gazi saopštili su da je u istom izraelskom napadu poginulo šest osoba, uključujući najmanje jednu ženu, dok je više od 20 ljudi ranjeno.

Napad je, prema dostupnim informacijama, uništio gornji sprat stambene zgrade u naselju Rimal u gradu Gazi, a spasioci i dalje tragaju za eventualnim žrtvama pod ruševinama.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je da je Odeh tokom napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine bio šef obavještajne službe te organizacije, podsjećajući da je upravo taj napad označio početak rata u Gazi.

Uoči napada na grad Gazu, Izrael je najavio i proširenje kopnenih operacija u Libanu, gdje se izraelske snage bore protiv Hezbolaha nakon eskalacije sukoba povezanih sa Iranom krajem februara.

Istovremeno, izraelska vojska intenzivirala je vojne aktivnosti i na Zapadnoj obali.

(Fonet)