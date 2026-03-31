Opština Danilovgrad donijela je odluku o povećanju jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete, čime se dosadašnji iznos od 200 eura uvećava na 300 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ova mjera dio je strategije lokalne uprave za jačanje podrške porodicama i olakšavanje početnih troškova roditeljstva, prenosi Pobjeda.

Iz lokalne uprave navode da je cilj ove odluke stvaranje sigurnijeg i podsticajnijeg okruženja za podizanje djece u toj opštini.

Pravo na tu naknadu imaju roditelji ili staratelji pod uslovom da dijete ima prebivalište u Danilovgradu. Takođe, neophodno je da najmanje jedan roditelj ima prijavljeno prebivalište u ovoj opštini minimum šest mjeseci prije rođenja djeteta, te da ovo pravo nije već ostvareno u nekoj drugoj crnogorskoj opštini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 12 mjeseci od dana rođenja djeteta, a isplata se vrši jednokratno.