,,Danilovgradska policija će danas podnijeti krivičnu prijavu protiv zatvorenika iz Republike Srbije koji se nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, zbog sumnje da je na štetu državljanina Kosova izvršio krivično djelo iznuda u pokušaju", saopšteno je iz UP.

Izvor: TO Danilovgrad

Kako navode, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad su 27. marta 2026. godine, od strane rukovodstva Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, putem dežurne službe obaviješteni da im se obratio zatvorenik E.R. (39), državljanin Kosova, navodeći da su mu od strane drugog zatvorenika, kojeg ne poznaje, upućene ozbiljne prijetnje po život i tijelo ukoliko mu ne uplati novac u iznosu od 700 eura na ime lica B.M., koje mu je dostavljeno u pisanoj formi, na papiru.

,,Sa događajem je upoznat nadležni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je policijskim službenicima izdao konkretne naloge u odnosu na preduzimanje daljih mjera i radnji. Postupajući po tim nalozima, službenici kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad su, u saradnji sa službenicima UIKS-a, preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, na osnovu kojih su identifikovali drugog zatvorenika B.M. (29), državljanina Republike Srbije, od kojeg su prikupljena potrebna obavještenja", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Dodaju da se nakon preduzetih svih mjera i radnji, prikupljenih obavještenja i sprovedene kriminalističke obrade, nadležni tužilac izjasnio da se u navedenom slučaju radi o krivičnom djelu iznuda u pokušaju, te naložio da se protiv B.M. podnese krivična prijava i dostave svi spisi predmeta na dalje postupanje iz nadležnosti Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.