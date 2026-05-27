Ofanzivac Gajas Zahid napustio Partizan i odmah se snašao, u rodnoj Norveškoj.

Izvor: MN Press

Fudbalski klub Partizan ne zna kojim će putem krenuti nakon sjednice Skupštine koja je zakazana za 1. jun, ali doskorašnji fudbaler crno-bijelih Gajas Zahid zna! Za njega je još prije nekoliko mjeseci bilo jasno da neće ostati u Humskoj nakon što mu istekne ugovor, ali vjerovatno niko nije očekivao da se fudbaler kojeg je svojevremeno pratio Pep Gvardiola ovako brzo snađe.

Kako prenose mediji iz Norveške, Zahid je već sada na korak od potpisa za svoj naredni klub. On je zadužio opremu Valerenge i sa tim timom trenira u prvim danima nakon odlaska iz Beograda. Za sada sve ukazuje da će upravo Valerenga biti tim za koji će Gajas Zahid potpisati, jer je to klub u kojem je norveški fudbaler pakistanskog porijekla i ponikao.

Gajas Zahid je Srbiju napustio i prije nego što se Superliga zvanično završila, jer mu je klub jasno stavio do znanja da ne računa za njega. Nije to bilo nikakvo iznenađenje - Norvežanin je imao više sukoba sa Srđanom Blagojevićem tokom ove sezone, javno ga kritikovao zbog izbora igrača u tim i bunio se protiv njegovih zamisli na treninzima u proljećnom dijelu sezone. Kada se na to doda da njegov učinak nije bio velik, rastanak Partizana i Zahida nakon isteka ugovora sasvim je logična stvar.

Sa druge strane, Norvežani su jedva čekali taj potez. Zahid je svojevremeno igrao za mlađe kategorije Valerenge, pa pet godina bio i prvotimac tog norveškog kluba - koji je sada spreman da mu pruži ruku. Između boravka u rodnoj Norveškoj i crno-bijelom dresu Partizana Zahid je nastupao za APOEL, Panatinaikos i Ankaraguču. Odigrao je dva meča za seniorsku selekciju Norveške i gotovo 25 za mlađe kategorije nacionalnog tima.

Tokom boravka u srpskom fudbalu nastupio je na 70 mečeva Partizana, od čega su 12 utakmica bile u sezoni koja je tek završena. Gajas Zahid je postigao devet golova i imao još 14 asistencija u dresu Partizana, a teška povreda zbog koje je dugo bio van terena uticala je na to da ne održi formu zbog koje su ga navijači zavoljeli.