Iranska državna televizija danas je saopštila da je Teheran dobio nacrt početnog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD

Izvor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Iranska državna televizija danas je saopštila da je Teheran dobio nacrt početnog, nezvaničnog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama kako bi se okončao njihov sukob.

Prema okviru, Iran bi obnovio komercijalni brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz na nivo prije rata u roku od mjesec dana, dok bi Sjedinjene Države povukle vojne snage iz blizine Irana i ukinule svoju pomorsku blokadu.

Državna televizija je saopštila da okvir, koji isključuje vojne brodove i predviđa da će Iran upravljati brodarskim saobraćajem kroz moreuz u saradnji sa Omanom, još nije završen i da Teheran neće preduzimati nikakve korake bez "opipljive verifikacije".

Dodala je da bi konačni sporazum, ako se postigne u roku od 60 dana, mogao biti odobren kao obavezujuća rezolucija Savjeta bezbjednosti UN.

Indirektni pregovori

Memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana, o kome se pregovara, proizilazi iz indirektnih razgovora pokrenutih nakon rata koji je počeo u februaru, pri čemu Pakistan igra centralnu ulogu posrednika između Teherana i Vašingtona.

Rat je izbio nakon oštre eskalacije između Irana i Izraela ranije ove godine, kada su obje strane razmenile raketne i napade bespilotnim letjelicama, što je poremetilo brodarstvo u Zalivu i dovelo do intervencije američke vojske, podstakavši strahove od šireg regionalnog sukoba.