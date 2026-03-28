U akciji kontrolisani članovi kriminalnih grupa i operativno interesantna lica, oduzeti kokain, tablete i elektronski uređaji

Službenici Uprave policije sproveli su sinoć pojačane aktivnosti u Danilovgradu, usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa (OKG), operativno interesantna lica i sa njima povezana lica. Tokom akcije izvršeni su pretresi na više lokacija.

Postupajući po naredbi suda, policija je pretresla stan i druge prostorije koje koriste P.J. i A.P, za koju se navodi da je pripadnica jedne organizovane kriminalne grupe. Tom prilikom pronađena su i izuzeta tri pvc pakovanja sa materijom nalik kokainu, kao i četiri elektronska uređaja koji će biti predmet daljih provjera. O slučaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu, koji će nakon dodatnih analiza dati pravnu kvalifikaciju.

U odvojenim pretresima, kod G.B, člana porodice jednog od pripadnika kriminalne grupe, pronađene su veće količine tableta – buprenorfina, ksalola, ksanaksa, kao i druge tablete nepoznatog sastava i bočica sa bijelom tečnošću. I ovaj slučaj biće predmet dalje ocjene tužilaštva.

Kod S.B, takođe člana iste porodice, policija je pronašla dvije drobilice sa tragovima biljne materije nalik marihuani. Kriminalističkom obradom utvrđeno je da pronađeni predmeti pripadaju M.B, protiv kojeg će, nakon vještačenja, biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog sumnje na zloupotrebu droga.

Iz Uprave policije poručuju da će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima usmjerenim na suzbijanje organizovanog kriminala, sa posebnim fokusom na visokorizične članove kriminalnih grupa i operativno interesantna lica.