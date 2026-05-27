Legenda holandske reprezentacije Memfis Depaj definitivno će igrati na Svjetskom prvenstvu, ako bude zdrav.

Selektor Holandije Ronald Kuman objavio je spisak igrača za Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksikju i Kanadi. Najveću pažnju javnosti izazvao je poziv defanzivcu Arsenala Jurijenu Timberu (24), uprkos tome što zbog povrede neće igrati u subotnjem finalu Lige šampiona protiv PSŽ-a. Takođe, veliko je interesovanje bilo i za status veterana Memfisa Depaja (32), koji još od marta ne igra zbog povrede mišića zadnje lože. Ipak, i on ide na Svjetsko prvenstvo, za razliku od desnog "spoljnjeg" Liverpula Džeremija Frimponga (25) koji je ovog proljeća igrao standardno i uglavom bio zdrav.

Kuman se oglasio i objasnio

Frimpongova vrijednost prema Transfermarktu procijenjena je na 35 miliona eura, a igrao je na Svjetskom prvenstvu 2022. iako nije govorio holandski, s obzirom na to da su ga roditelji iz Gane odgajali u Engleskoj od kada je imao sedam godina. Prethodnih godina potpuno se afirmisao u Bajeru i očekivalo se da kao as Liverpula opet od na Mundijal.

"Ove sezone mučile su ga česte povrede. Protiv Ekvadora je ušao i izašao iz igre praktično odmah. To nije prvi put da mu se događa i očigledno je da ima fizički problem", rekao je Kuman, koji je pozvao čak 15 igrača iz Premijer lige.

Depajevo treće Svjetsko prvenstvo, Van Dajkovo drugo

Depaj je odigrao 108 utakmica za Holandiju, zbog čega je daleko najiskusniji član reprezentacije zajedno sa Virdžilom Van Dajkom (34 godine, 90 nastupa). Takođe, najbolji je strijelac u istoriji nacionalnog tima sa 55 golova (pet više od Robina Van Persija) i debitovao je na Mundijalima 2014, kada je postao i najmlađi strijelac na Svjetskom prvenstvu u istoriji svoje zemlje, sa 20 godina i četiri mjeseca.

U Brazilu igra za Korintijans od 2024, kada je napustio Atletiko Madrid. Igrao je i za matični PSV, Mančester junajted, Lion i Barselonu. Nastup u SAD biće treći na Mundijalima za Depaja, jer 2018. Holandija nije učestvovala u Rusiji, pošto se nije kvalifikovala. Ako ne bude zdrav, Holanđani imaju u tim u odlične igrače, zvijezdu Liverpula Kodija Gakpoa (27) i heroja Rominog povratka u Ligu šampiona Donjela Malena (27).

Uz sve navedene, Kuman je u napadu pozvao i "rovitog" Džastina Klajverta (27), ofanzivca Bornmuta, koji je zimus bio podvrgnut operaciji koljena. Iza svih njih, podrazumijeva se da će kapiten i oslonac tima biti legendarni Virdžil Van Dajk, jedan od najboljih štopera svijeta u poslednjih 10 godina. On 2014. godine nije bio u razmatranju kod Luja Van Gala za Brazil, 2018. je cijela Holanija gledala Mundijal na TV-u, a onda je Van Dajk 2022. debitovao na SP, i to kao kapiten. Biće to i ovog puta.

Spisak Holandije

Golmani: Mark Fleken (Bajer), Robin Refs (Sanderlend), Bart Verbrugen (Brajton)

Defanzivci: Nejtan Ake (Mančester siti), Virdžil van Dajk (Liverpul), Denzel Damfris (Inter), Jorel Hato (Čelsi), Jan Pol van Heke (Brajton), Miki van de Ven (Totenhem), Jurijen Timber (Arsenal)

Vezni igrači: Frenki de Jong (Barselona), Rajan Gravenberh (Liverpul), Tun Kopmeiners (Juventus), Tijani Rajnders (Mančester siti), Marten de Ron (Atalanta), Gus Til (PSV Ajndhoven), Kvinten Timber (Marsej), Mats Vifer (Brajton)

Napadači: Brajan Brobi (Sanderlend), Memfis Depaj (Korintijans), Kodi Gakpo (Liverpul), Džastin Klajvert (Bornmut), Noa Lang (Galatasaraj) Donjel Malen (Roma), Krisensio Samervil (Vest Hem), Vut Veghorst (Ajaks)

Holandija će igrati u Grupi F, protiv Japana u Arlingtonu 14. juna, Švedske u Hjustonu 20. juna i Tunisa u Kanzas Sitiju, 25. juna. "Lale" na Mundijal stižu kao polufinalisti Evropskog prvenstva 2024. i kao četvrtfinalisti iz Katara 2022. Dakle, sa velikim kvalitetom, ali i iskustvom u završnicama najvećih takmičenja.

Holanđani su kroz istoriju tri puta igrali u finalu Svjetskog prvenstva i sva tri puta izgubili - 1974, 1978. i 2010.