Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) uhapsili su na graničnom prelazu Ivanica sa Hrvatskom, kod Trebinja, državljanina Crne Gore, člana kriminalne grupe “Pink Panter”.

Kako saopštava SIPA, navodi se da se hapšenje desilo juče i da se radi o osobi za kojom je još 2019. godine raspisana potjernica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo u sklopu predmeta kodnog naziva “Papirus”, prenose agencije.

Uhapšeni se tereti za krivična djela “ovjeravanje neistinitog sadržaja” i “krivotvorenje isprave”, stoji u saopštenju.

Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA-e uhapšeni je predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Za ovu osobu, čiji identitet nije otkriven, sarajevski mediji navode da je član grupe “Pink Panter”, međunarodne kriminalne organizacije iz Srbije i Crne Gore koja djeluje od 2001. godine, a koja je odgovorna za krađu dijamanata i drugih vrijednih objekata širom Evrope.