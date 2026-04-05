Mjere na zahtjev SDT-a obuhvatile i porodice optuženih, zaplijenjeni i luksuzni satovi

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na predlog Specijalnog državnog tužilaštva zamrznuta je nepokretna i pokretna imovina osobama obuhvaćenim optužnicom protiv Aleksandar Mijajlović i njegove grupe, prenosi portal Dan.

Kako je saopšteno iz SDT-a, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je privremene mjere obezbjeđenja protiv okrivljenih D.S., M.P. i V.L., kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje nepokretnosti, kao i raspolaganje akcijama i udjelima u kompanijama.

Takođe, naložena je zapljena pokretne imovine i blokada novčanih sredstava, uz zabranu isplata sa računa, zbog sumnje da je imovina stečena kriminalnom djelatnošću.

Mjere obuhvataju više nekretnina u Podgorici i Baru, uključujući tri jednosobna, tri dvosobna i dva dupleks stana, garaže i zemljište, kao i zapljenu skupocjenih ručnih satova. Blokirano je i više od 15.000 eura na bankovnim računima.

Posebno je naglašeno da su mjere proširene i na članove užih i širih porodica optuženih.

Kada je riječ o Aleksandru Mijajloviću, koji se tereti kao organizator kriminalne organizacije, protiv njega je ranije pokrenuta finansijska istraga u drugom predmetu, zbog sumnje da je imovina njemu bliskih lica stečena nezakonitim aktivnostima.