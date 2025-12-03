Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je Viši sud potvrdio optužnicu protiv osam optuženih - Aleksandra Mijajlovića, Dejana Jokića, Zorana Žutog Đukanovića, Goluba Vojinovića, Dragana Backovića, Milenka Miće Rabrenovića, Radoja Rabrenovića i Mirka Mijuškovića.

Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je tri optužnice Specijalnog državnog tužilaštva, koje su polovinom septembra spojene u jednu, kako bi se donijela jedinstvena odluka o ulogama kriminalne organizacije u švercu tovara cigareta preko Luke Bar.

Tužilaštvo pojašnjava da se radi o prodaji cigareta na teritoriji Crne Gore, koje su prethodno dopremljene i uskladištene u Slobodnu carinsku zonu Luke Bar, a radi se o količini ne manjoj od 151.128 paketa cigareta koje nijesu upisane u Registar o markama duvanskih proizvoda, a u koji se upisuju cigarete koje se nalaze u promet na domaćem tržištu, pa je tako neplaćanjem carina, akciza i poreza budžetu Crne Gore nanijeta višemilionska šteta.

Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je Viši sud potvrdio optužnicu protiv osam optuženih - Aleksandra Mijajlovića, Dejana Jokića, Zorana Žutog Đukanovića, Goluba Vojinovića, Dragana Backovića, Milenka Miće Rabrenovića, Radoja Rabrenovića i Mirka Mijuškovića, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Tom optužnicom, okrivljeni Mijajlović, Đukanović, Rabrenović su optuženi i za produženo krivično djelo krijumčarenje, a Jokić, Radoje Rabrenović i Mujušković za dva produžena krivična djala krijumčarenje.

Vojinoviću se na teret stavljaju tri produžena krivična djela krijumčarenje i dva krivična djela pranje novca, a optuženom Backoviću i zloupotreba službena položaja i dva krivična djela pranje novca.

"Predmet optužnice je to što je optuženi A.M., sa nepoznatim licem, u periodu od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao kriminalnu organizaciju čiji pripadnici su postali ostali optuženi i druga, za sada nepoznata lica, sa ciljem da se bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca", piše u saopštenju SDT.

Rješenjem Višeg suda od 19. septembra u jedan predmet je spojena i optužnica SDT-a, koja je podignuta protiv optuženih M.K. i S.J., zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo krijumčarenje.

"Predmet optužnice je da su optuženi M.K. i S.J., tokom 2020. i 2021. godine, postali članovi kriminalne organizacije koju je sa nepoznatim licem, u periodu od 2019. do 2021. godine, u Crnoj Gori, organizovao okrivljeni A.M., a čiji pripadnici su postali i okrivljeni: D.J., Z.Đ., G.V., D.B., M.R., R.R. i M.M., i druga, za sada nepoznata lica, sa ciljem da se bavi krijumčarenjem neocarinjenih cigareta iz slobodne carinske zone Luke Bar i njihovom prodajom, prikrivanjem i rasturanjem na teritoriji Crne Gore i drugih zemlja, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, ali i pranjem tako stečenog novca", navodi SDT.

Optuženi M.K. i S.J. se optužnicom terete i da su se, kao pripadnici kriminalne organizacije, u dužem vremenskom periodu, bavili krijumčarenjem velike količine cigareta na teritoriji Crne Gore.

U isti predmet je spojena i optužnica Kt-S broj 113/25, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv devet optuženih - Veska Petranovića i ostalih, zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Optužnicom su obuhvaćeni D.J., D.V.2, D.V., J.M., B.Č., R.O., D.L. i M.K, a J.M. i R.O. su optuženi za produženo krivično djelo krijumčarenje.

"Optuženima se stavlja na teret da su, u periodu od sredine 2019. do kraja oktobra 2020. godine, postali pripadnici kriminalne organizacije koju je u Crnoj Gori organizovao okrivljeni V.P., a koja se kontinuirano bavila prodajom, rasturanjem i prikrivanjem neocarinjenih cigareta nabavljanih u inostranstvu", navodi SDT.