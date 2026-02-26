Zbog komunikacije sa Mijalovićem danas je saslušana direktorica Vijesti Marjana Kadić Bojanić.

Novinarka Olivera Lakić biće saslušana sjutra u Specijalnom državnom tužilaštvu povodom navoda da je imala komunikaciju sa podgoričkim biznismenom Aleksandrom Acom Mijajlovićem, potvrdio je za RTCG advokat Zoran Piperović.

Ona bi trebalo da bude saslušana sjutra u devet sati.

Mijajlovća, tužlaštvo sumnjiči za više teških krivičnih djela.