On je u razgovoru sa Petrom Komnenićem, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, govorio o temeljima postupka, ali i odgovora na pitanje da li će u okviru ovog slučaja biti saslušani urednici nekih medija i politički lideri.

Slučaj koji se vodi protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića i ukazuje na njegovu blisku saradnju sa nekadašnjom vlašću, poslanicima i policajcima, zasnovan je na elektornskim i materijalnim dokazima, koji su prikupljeni u skorijem periodu, i koji nedvosmisleno ukazuju na to da počinjena krivična djela koja se odnose na narušavanje ustavnog uređenja i državne bezbjednosti, tvrdi portparol specijalnog tužilaštva Vukas Radonjić.

“Određena lica koja se pominju u naredbi za sprovođenje istrage moraće se saslušat kao svjedoci u daljem toku krivičnog postupka”, rekao je Radonjić.

Upitan šta je sa političkim liderima odgovorio je: “Mislim da se i neki od njih pominju, tako da će i oni morati biti saslušani”.