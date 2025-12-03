Njima je početkom novembra produžen pritvor za još dva mjeseca, ali se na tu odluku žalila odbrana, nakon čega je vijeće Višeg suda smatralo da više ne postoje pritvorski razlozi.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Apelacioni sud odlučio je da je osnovana žalba Specijalnog državnog tužilaštva da biznismen Aleksandar Mijajlović i bivši funkcioner javne i tajne policije Drago Spičanović ostanu u pritvoru u Spužu navodeći da je opravdan stav tužilaštva da ta mjera ostane na snazi i to po dva pritvorska osnova.

U podužem obrazloženju odluke, vijeće Apelacionog suda, kojim je predsjedavala sutkinja Mirjana Popović, detaljno je pojašnjeno zbog čega smatraju da je osnovana žalba SDT-a da se Mijajloviću i Spićanoviću produži pritvor jer postoje okolnosti, koje ukazuju da će ponoviti krivično djelo ali i zbog nesmetanog vođenja postupka je je u pitanju krivično djelo za koje se po može izreći kazna zatvora od deset i više godina.

Mijajlović i Spičanović uhapšeni su 3. oktobra ove godine po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, koje je otvorilo istragu zbog sumnje da je biznismen formirao kriminalnu organizaciju, koja je godinama rušila bezbjednosni sistem države, te da mu je bivši pomoćnik UP i nekadašnji šef kontraobavještajne zaštite ANB-a odavao čak i tajne podatke.

Njima je početkom novembra produžen pritvor za još dva mjeseca, ali se na tu odluku žalila odbrana, nakon čega je vijeće Višeg suda smatralo da više ne postoje pritvorski razlozi.

Na tu odluku prvostepenog suda, SDT je uložilo žalbu, koja je prihvaćena.

Vijeće Apelacionog suda konstatovalo je da je tačno da Mijajlović ranije nije osuđivan, ali je navelo da je protiv njega pred Višim sudom u Podgorici u toku krivični postupak zbog istog krivičnog djela - stvaranja kriminalne organizacije.

"Dakle, činjenica da je protiv ovog okrivljenog u toku krivični postupak zbog istog krivičnog djela, kakvo je i krivično djelo koje mu se i u ovom postupku stavlja na teret i za koje je osnovano sumnjiv da je izvršio, može se cijeniti kao okolnost koja ukazuje da će isti ponoviti krivično djelo, što je izraženo i u pravnom stavu Vrhovnog suda Crne Gore Su.VI.br.20/2008 od 26.06.2008.godine", navodi se u odluci.