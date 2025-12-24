U dokumentu, u koji “Vijesti” imaju uvid, piše da brojni dokazi potkrepljuju te tvrdnje Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) - od nalaza DNK vještačenja, boravaka u njima, računa za komunalije, poruka sa recepcije, fotografija...

Najmanje 180.000 eura platila je kompanija “Master inženjering” opremanje dva stana u zgradi Perla u Budvi, kako bi na taj način prikrili da su u stvarnom vlasništvu Aleksandra Mijajlovića i Zorana Lazovića.

Navode to specijalni tužioci u predmetu formiranom, kako tvrde, protiv formalnih ali i prikrivenih vlasnika građevinskih kompanija “Bemaks” i “Master inženjering”.

U dokumentu, u koji “Vijesti” imaju uvid, piše da brojni dokazi potkrepljuju te tvrdnje Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) - od nalaza DNK vještačenja, boravaka u njima, računa za komunalije, poruka sa recepcije, fotografija...

Navodi se da je Mijajlović na taj način skrivao nezakonitu dobit kriminalne organizacije koju je formirao zbog šverca cigareta, a bivši pomoćnik direktora Uprave policije novac koji potiče od šverca droge grupe Radoja Zvicera, odnosno od šverca cigareta ekipe u kojoj je njegov sin Petar Lazović...

“... Stekli imovinu i to okrivijeni Aleksandar Mijajlović stan upisan u LN broj 3623... a okrivijeni Zoran Lazović stan upisan u LN broj 3623... koje stanove su držali/koristili zajedno sa članovima njihovih porodica, nakon što je, po njihovom zahtjevu navedene stanove opremilo pravno lice ‘Quality living’ iz Beograda i arhitekta Aleksandar Petrović”, stoji u spisima, navode Vijesti.

Objašnjava se da su okrivljeni Veselin Kovačević, kao izvršni direktor “Bemaksa” a zatim i Ranko Ubović i Mijajlović, kao skriveni vlasnici tog pravnog lica, lažno prikazali čiji su zapravo to stanovi - tako što su ih držali upisane u katastar nepokretnosti kao svojinu te građevinske kompanije.

“Te su u cilju prikrivanja stvarnih vlasnika stanova izvršili opremanje stanova koje je, po ispostavljenim fakturama od najmanje 90.000,00 eura po stanu, platilo okrivljeno pravo lice ‘Master inženjering” d. o. o. iz Podgorice, iako su znali da su stvarni vlasnici stanova okrivljeni Aleksandar Mijajlović i Zoran Lazović i da su pribavljeni opisanom kriminalnom djelatnošću, te da je okrivljeni Aleksandar Mijajlović stan opremao zajedno sa članovima svoje porodice, dok su stan okrivljenog Zorana Lazovića opremili okrivljeni Vladan Ivanović i okrivljeno pravno lice ‘Master Inženjering’ d. o. o. iz Podgorice, koje... je i platilo opremanje stanova, kako bi se prikrile činjenice o vlasništvu nad tim nepokretnostima”, konstatuju tužioci u tekstu.

Nikada nisam prespavao tamo

Mijajlović je u odbrani rekao da stan nije njegov, niti da ga je opremao: “Već je vlasništvo firme ‘Bemax’, čiji vlasnik je njegov kum”.

Rekao da je u tom stanu, piše u spisma, njegova porodica boravila par puta - “nikada preko 2-3 noći”, a da on u tom objektu nikada nije prespavao.

Pojasnio je da je “Bemaks” taj stan dobio u kompenzaciji za grube građevinske radove na objektu u kojem se nalazi, jer njegov investitor Ivan Bajković nije imao novca da plati te radove. To mu, kako je rekao, poznato iz priče Veska Kovačevića, prenose Vijesti.

“Ključeve od stana nema niko od članova njegove porodice i uvijek su morali da se najave ‘Bemax-u’ kada žele da koriste stan.”

Odgovarajući na pitanja specijalnih tužilaca, Mijajlović je istakao da zna da su stanovi opremljeni, ali da mu nije poznato ko ih je i kada opremao: “Da nije čuo za firmu ‘Qality Living’ iz Beograda, ali mu je poznato ime Aleksandar Petrović, jer se radi o arhitekti koji sarađuje sa Vladom Ivanovićem. Navodi i to da je moguće da je njegova bivša supruga davala savjete oko toga kako da se opremi predmetni stan, jer je zanima oblast uređenja enterijera, te da ne vidi ništa strašno u tome, a moguće je i da je vlasnik tražio da u tom smislu pomogne, jer se njegova žena i žena vlasnika ‘Bemax-a’ druže i provode dosta vremena zajedno. Osim toga, ističe da nikada nije plaćao račune koji se odnose na ovaj stan, kao što su računi za telefon, vodu, struju i tome slično, te pretpostavlja da je to činila firma ‘Bemax’”, navodi se u dijelu njegove odbrane, pišu Vijesti.

U dokumentu SDT-a piše i da je Zoran Lazović negirao da ima ikakve veze sa stanom, niti da zna gdje se nalazi i da rijetko boravi na primorju: “Te da mu je poznato da je iz tog stana uzet DNK sa 40 lokacija, te da je utvrđeno da nigdje nema njegovog DNK, što znači da nikada nije ušao u taj stan”.

Navodi, piše u dokumentu, i da nikada nije pričao s bilo kim o vlasništvu, niti je ikada pričao o opremanju stana - što je potvrdio i arhitekta Petrović prilikom njegovog saslušanja, kada je istakao da ne poznaje bilo koga od članova njegove porodice, javljaju Vijesti.

Nije sporio da je sa Aleksandrom Petrovićem više puta sjedio u zajedničkom društvu, ali na temu ovog stana nikada nijesu pričali.

Navodi i da je prilikom njegovog lišenja slobode, policija tražila od njega da preda ključ od ovog stana, kada je jasno saopštio da ne posjeduje nikakav stan u Budvi, pa nije želio ni da prisustvuje pretresanju, kako tvrdi, tuđeg stana.