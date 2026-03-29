Saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Verigama, troje povrijeđenih u bolnici

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Petnaestogodišnji B.A. podlegao je povredama zadobijenim u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila na putu Kamenari – Kotor, u mjestu Verige, prenosi portal Vijesti.

Kako je nezvanično saopšteno iz Uprava policije Crne Gore, nesreća je prijavljena u 11.36 časova, a u udesu su učestvovali putnički automobil „reno“ tivatskih registarskih oznaka i teretno vozilo, prenosi portal Vijesti.

U nesreći su povrijeđene još tri osobe koje su transportovane u kotorsku bolnicu, prenosi portal Vijesti.

Saobraćaj se na toj dionici odvija naizmjenično jednom trakom, dok je uviđaj u toku.