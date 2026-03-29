U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila oko 12 časova na putnom pravcu Kamenari – Kotor, u mjestu Verige poginula je jedna osoba, saopšteno je iz Uprave policije.

U udesu je učestvovalo je jedno putničko i jedno teretno vozilo.

udara oštećenja na vozilu su bila velika, pa je u izvlačenju stradalog bila potrebna i intervencija Službe zaštite i spašavanja, prenosi CdM.

Komandir Zlatko Ćirović je rekao da su uputili na mjesto nesreće šest vatrogasaca sa dva vozila.

Uviđaj je u toku.