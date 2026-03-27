Legendarni golfer Tajger Vuds ponovo doživio saobraćajnu nesreću
Najbolji golfer u istoriji Tajger Vuds doživeo je tešku saobraćajnu nesreću na Floridi u petak popodne, objavila je tamošnja policija. "Njegovo stanje nije odmah bilo poznato", objavio je "ABC njuz".
Istraga policije je u toku, a šerif će se obratiti u 22 časa prema vremenu u Srbiji.
U istom gradu, Džupiter u Floridi, Vuds je 2017. godine bio hapšen u alkoholisanom stanju. U zapisniku je tada bilo navedeno da je zaspao i da su morali da ga probude.
Takođe, vuds je već 2021. godine doživio tešku saobraćajnu nesreću u južnoj Kaliforniji, posle koje je počeo svoju rehabilitaciju i tri mjeseca je ležao u bolničkom krevetu u svojoj kući.