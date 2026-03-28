Poginula jedna osoba u nesreći kod Kladova.

Danas je poginula jedna osoba u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 11 časova na putu Kladovo - Novi Sip, kod Kladušnice, kada je vozač S.C. (65) htio da skrene lijevo bez prethodne provere da li je bezbjedno, a on je onda zakačio vozilo rumunskog državljanina P.M. (55) koji je sleteo sa puta, udario u drvo i stradao na licu mjesta, saznaje "Blic". Vozaču S.C. je određeno policijsko zadržavanje zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

"On je, kako se sumnja, prednjim lijevim dijelom svog vozila udario u zadnji desni dio putničkog vozila rumunskih registarskih oznaka kojim je u istom smjeru upravljao P. M. (55) iz Rumunije. Državljanin Rumunije je, kako se sumnja, preticao automobil koji je pokušao da skrene, te je izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa puta i udario u drvo. Državljanin Rumunije je ispao iz vozila, udario u ogradu i pri tom zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mjesta, dok je suvozač zadobio lake tjelesne povrede", otkriva izvor pomenutog lista.

Uviđaj je obavljen. Naložena je obdukcija i utvrđeno je da osumnjičeni nije imao alkohola u krvi u trenutku izazivanja saobraćajne nesreće.

