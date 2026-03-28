Branko Babić objavio snimak prije nesreće: Dijelio pomoć, pa doživio tešku saobraćajku (Foto)

Autor Aleksandar Blagić
0

Branko Babić se oglasio na svom "Tik Tok" nalogu samo nekoliko sati prije nesreće.

Branko Babić objavio snimak pre nesreće Izvor: Instagram/tackasta_mara/printscreen

Poznati biznismen Branko Babić doživeo je tešku saobraćajnu nesreću večeras na auto-putu u smjeru ka Beogradu kada se automobil marke "mercedes" zakucao u zaštitnu ogradu. Branko Babić je doživio teške povrede, a samo nekoliko sati prije nesreće je objavio snimak na svom "Tik Tok" profilu.

Objavio je snimak na kom se vidi turnir u boksu "Nacionalna klasa" u Smederevskoj palanci koji je organizovan u petak 27. marta. On je bio dio organizacije i podijelio je novčanu pomoć ljudima kojima je bila potrebna što je i bio cilj humanitarnog turnira.

"Počelo je dijeljenje pomoći porodicama sa puno djece u opštini Smederevska palanka. Hvala svima koji su donirali i pomogli da prikupimo skoro šest miliona", napisao je on ispod snimka.

Da podsjetimo, nesreća se dogodila večeras na Begaljičkom brdu na auto-putu Beograd - Niš u smjeru ka Beogradu. Babić je zadobio teške tjelesne povrede i navodno je bio na mjestu suvozača.

