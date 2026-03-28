Branko Babić objavio snimak prije nesreće: Dijelio pomoć, pa doživio tešku saobraćajku (Foto)

Branko Babić se oglasio na svom "Tik Tok" nalogu samo nekoliko sati prije nesreće.

Poznati biznismen Branko Babić doživeo je tešku saobraćajnu nesreću večeras na auto-putu u smjeru ka Beogradu kada se automobil marke "mercedes" zakucao u zaštitnu ogradu. Branko Babić je doživio teške povrede, a samo nekoliko sati prije nesreće je objavio snimak na svom "Tik Tok" profilu.

Objavio je snimak na kom se vidi turnir u boksu "Nacionalna klasa" u Smederevskoj palanci koji je organizovan u petak 27. marta. On je bio dio organizacije i podijelio je novčanu pomoć ljudima kojima je bila potrebna što je i bio cilj humanitarnog turnira.

"Počelo je dijeljenje pomoći porodicama sa puno djece u opštini Smederevska palanka. Hvala svima koji su donirali i pomogli da prikupimo skoro šest miliona", napisao je on ispod snimka.

Da podsjetimo, nesreća se dogodila večeras na Begaljičkom brdu na auto-putu Beograd - Niš u smjeru ka Beogradu. Babić je zadobio teške tjelesne povrede i navodno je bio na mjestu suvozača.