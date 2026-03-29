Incident se dogodio u završnici utakmice Kupa Crne Gore između RK „Rudar“ i RK „Zabjelo“, a jednom igraču konstatovane su lake tjelesne povrede; tužilaštvo ne prepoznaje elemente krivičnog djela

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

U Sportskom centru „Ada“ u Pljevlja juče je, u terminu od 18.00 do 19.30 časova, odigrana utakmica Kupa Crne Gore između RK Rudar Pljevlja i RK Zabjelo, tokom koje je došlo do incidenta na terenu.

Prema dostupnim informacijama, u završnici susreta jedan igrač gostujućeg tima zadao je udarac pesnicom igraču domaće ekipe.

Policija je odmah po saznanju o događaju preduzela mjere iz svoje nadležnosti. U prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja uzete su izjave od D.J. (25) iz Nikšića, igrača Rudara, kojem je od strane ljekara konstatovana laka tjelesna povreda, kao i od M.D. (35) sa Cetinja, igrača Zabjela.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac u Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima, koji se izjasnio da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti. Kako je saopšteno, biće razmotrena mogućnost pokretanja prekršajnog postupka protiv M.D.