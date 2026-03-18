Pljevaljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv direktora Srednje stručne škole u tom gradu Bojana Strunjaša (Nova srpska demokratija), zbog sumnje da je počinio krivično djelo prinuda, saznaju nezvanično "Vijesti".

Strunjaš je, prema saznanjima lista, ometao bivšeg novinara, a sada vlasnika Jutjub kanala Milenka Jelića, dok je snimao baštu restorana koji radi u sklopu pomenute škole.

"Sumnja se da je B.S. dana 08.03.2026. godine, u bašti jednog ugostiteljskog objekta u Pljevljima, prišao oštećenom licu koje je vršilo snimanje bašte tog objekta, kojom prilikom mu je uputio riječi upozoravajuće i uvredljive sadržine, zahtijevajući da prekine sa snimanjem i udalji se sa lica mjesta. Nakon toga, kako se sumnja, B.S. je prišao oštećenom licu i rukom prekrio objektiv kamere, usljed čega je onemogućio dalje snimanje, čime ga je prinudio da prekine sa snimanjem", saopštila je Uprava policije.

Kazali su da je policija prikupila obavještenja i analizirala prikupljene dokaze, nakon čega je, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, protiv osumnjičenog tom tužiocu podnijeta krivična prijava.