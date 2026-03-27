Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

Saobraćaj na magistralnom putu između Pljevlja i Žabljak, na lokalitetu Đurđevića Tara, biće privremeno izmijenjen zbog nastavka radova na rekonstrukciji mosta, saopštili su iz Uprave za saobraćaj.

“Uprava za saobraćaj je, u odnosu na prethodni režim obustava, izvršila dodatno prilagođavanje termina kako bi se izašlo u susret vozačima i omogućila bolja protočnost saobraćaja uz istovremeno bezbjedno izvođenje radova”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali, na snazi ostaje totalna obustava saobraćaja za teretna vozila (kamioni, šleperi i vozila sa prikolicom) nosivosti preko 3,5 tone, počev od 4. marta 2026. godine do završetka radova.

“Za putnička vozila i autobuse uveden je izmijenjeni režim saobraćaja koji podrazumijeva naizmjenično odvijanje saobraćaja, uz potpune obustave u sljedećim terminima: od 06:00 do 08:00 časova, od 10:00 do 12:30 časova i od 14:00 do 18:00 časova”, pojasnili su iz Uprave za saobraćaj

Ovaj režim, prema njihovim riječima, biće na snazi u periodu od 1. aprila do 1. maja.

Van navedenih termina, kako su kazali, saobraćaj će se odvijati naizmjenično, u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Za vrijeme trajanja obustava, učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativni putni pravac Vrulja – Mijakovići.

“Uprava za saobraćaj apeluje na sve vozače da planiraju putovanja u skladu sa novim režimom, koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu signalizaciju, kako bi se omogućilo efikasno i bezbjedno izvođenje radova”, zaključili su.