Sindikalna organizacija „Čistoća“ DOO Pljevlja izrazila je zabrinutost zbog postupanja menadžmenta tog preduzeća, optužujući ga za pritiske na članove sindikata kako bi se isčlanili iz organizacije. Kako je saopštio predsjednik sindikata Miljan Svrkota, to se dešava posebno nakon što je sindikat donio odluku da zamijeni članove Odbora direktora iz reda zaposlenih zbog nezainteresovanosti za poslovanje preduzeća, politiku zarada i zapošljavanja, te zbog postupanja suprotnog Zakonu o radu.

Sindikat ukazuje da je lokalnom parlamentu upućen zahtjev za promjenu članova Odbora direktora, uz obrazloženje da su dosadašnji predstavnici zaposlenih postali članovi tek nakon izbora, a jedan od njih, prema njihovim riječima, zastupa interese menadžmenta a ne radnika, prenosi CdM.

Kako piše u saopštenju, problematizuje se djelovanje jednog člana Odbora direktora iz reda zaposlenih, koji, prema navodima sindikata, učestvuje u organizaciji isčlanjenja radnika iz sindikata, iako je prethodno izabran kao predstavnik zaposlenih.

Takođe se tvrdi da taj član, pored zarade, ostvaruje dodatna primanja kroz naknade i angažman asistenta, što sindikat ocjenjuje kao nesrazmjerno visoko.

Sindikat navodi da su pritisci na zaposlene intenzivirani nakon što su od rukovodstva zatraženi podaci o zaposlenima, razvojnim planovima, rezultatima poslovanja, zaradama, stimulansima, evidenciji povreda na radu i novozaposlenima, u skladu sa obavezom transparentnog izvještavanja.

Umjesto odgovora, kako su istakli, uslijedili su pritisci na radnike da napuste sindikat, dok menadžment pokušava prikriti loše poslovne rezultate kroz različite benefite za pojedince, uključujući koeficijente, stimulacije, naknade za asistente, plaćene telefonske račune i korišćenje službenih vozila u privatne svrhe, piše CdM.

Sindikat najavljuje da će o svemu obavijestiti centralu na državnom nivou, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Socijalni savjet, kao i delegaciju Evropske unije u Podgorici, uz tvrdnju da su određene radnje prema sindikatu omogućene ili odobrene od strane supruge poslanika u državnom parlamentu, u cilju prikrivanja stanja u preduzeću.