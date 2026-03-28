U pretresima u Nikšiću, Pljevljima i Plužinama pronađeni pištolj, dvije puške i oko 30 grama marihuane

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad” sproveli su pojačane aktivnosti usmjerene na suzbijanje ilegalnog posjedovanja oružja i distribucije narkotika, tokom kojih su pronašli i oduzeli tri komada vatrenog oružja, municiju i oko 30 grama marihuane.

Akcija je realizovana u okviru međunarodne policijske operacije “Empact”, a pretresi su izvršeni na više lokacija u Nikšiću, Pljevljima i Plužinama.

U Nikšiću je, pretresom stana koji koristi I.B. (58), pronađen pištolj marke “Glock”, dva okvira i deset komada municije, kao i oružni list sa isteklim rokom važenja. O slučaju je obaviješten nadležni državni tužilac, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji.

U Pljevljima je, tokom pretresa na dvije lokacije, kod S.A. pronađena lovačka puška “Franchi”, za koju je posjedovao važeći oružni list, ali je oružje privremeno oduzeto radi daljih provjera.

Istovremeno, u Plužinama je kod I.B. pronađena i oduzeta lovačka puška “Baikal”, za koju je istekla dozvola, zbog čega će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak.

Policija je u Nikšiću kontrolisala i dva vozila, pri čemu je kod P.N. (18) pronađeno oko deset grama marihuane, dok je kod B.T. (41) pronađeno oko 19 grama iste droge. Protiv obojice su podnijete prekršajne prijave zbog sumnje na zloupotrebu opojnih droga.

Iz policije poručuju da će nastaviti sa intenzivnim aktivnostima u cilju suzbijanja ilegalnog oružja i narkotika, kao i podizanja nivoa bezbjednosti građana.