Damjanović, koji je poznat po veoma grubim startovima, u 58. minutu, pri vođstvu domaćih 27:24, divljački je nasrnuo na Filipa Gazdića i bacio ga na parket toliko jako da je vjerovatno došlo do teže povrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Užasne scene u Pljevljima u završnici četvrtfinala Kupa Crne Gore – rukometaš Zabjela Mirko Damjanović je pretukao nekoliko igrača Rudara u skandalu kakav se odavno ne pamti.

Damjanović, koji je poznat po veoma grubim startovima, u 58. minutu, pri vođstvu domaćih 27:24, divljački je nasrnuo na Filipa Gazdića i bacio ga na parket toliko jako da je vjerovatno došlo do teže povrede.

Odmah mu je pritrčao Dragan Jelušić, ali ga je korpulentni Cetinjanin udario pesnicom, a umalo je udario i predsjednika Pljevljaka Igora Maškovića. Odgurnuo ga je, ali je Mašković ga je ubrzo smirio. Jelušića je, dok se pridizao, koljenom u glavu udario i Pero Pravilović.

Sudije Milovan Marković i Nemanja Barac su dale plave kartone Damjanoviću i Jelušiću, ali i još dvojici igrača Zabjela – Praviloviću i Danilu Markoviću, pa će direktor liga Stefan Šaponjić morati da im odredi kazne. Damjanović će sigurno dobiti najstrožu i pitanje je da li će ikada više igrati rukomet.

Osim Rudara, koji je trijumfovao 28:24, na finalnom turniru su i Budvanska rivijera i Lovćen. Budvani, koji brane pehar, rutinski su nadvisili Partizan 1949 (37:23) uz 11 golova Nikole Ivanovića i sedam Lazara Vege, koliko je na drugoj strani dao mladi pivot Luka Todorović.

Aktuelni šampioni Crne Gore sa Cetinja su lakše nego što bi se zaključilo po konačnom rezultatu (35:30) savladali Berane 1949 u gostima. Milan Popović je bio igrač utakmice sa 12 golova, za domaće su po sedam dali Dražen Peruničić i Luka Došljak.