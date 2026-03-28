Policija rasvijetlila četiri krivična djela, među osumnjičenima i strani državljanin

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su četiri krivična djela iz oblasti imovinskog kriminaliteta i, po nalogu tužioca, lišili slobode tri osobe osumnjičene za tri krađe i jedno oduzimanje vozila.

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo oduzimanje vozila uhapšen je I.Đ. (47), koji je, kako se sumnja, 24. marta ove godine otuđio putničko vozilo marke „Ford“ sa parkinga u Podgorici. Policija je ubrzo locirala i njega i vozilo, koje je vraćeno vlasniku.

Slobode je lišen i državljanin Turske M.K. (78), osumnjičen za krađu mobilnog telefona iz jednog poslovnog objekta. Sumnja se da je iskoristio odsustvo zaposlenog i sa stola uzeo telefon marke „iPhone“, koji je potom predao drugom licu.

U trećem slučaju uhapšena je Podgoričanka B.R. (29), zbog sumnje da je počinila dvije krađe. Ona je, prema sumnjama policije, u januaru prošle godine sa još jednim licem sa parkinga u City kvartu otuđila šest akumulatora i kolica sa bakarnim djelovima iz teretnih vozila. Takođe, sumnja se da je krajem marta ove godine pokušala da ukrade pet flaša alkoholnog pića iz jednog marketa, ali su je zaposleni spriječili i zadržali do dolaska policije.

Sva tri osumnjičena su, uz krivične prijave, privedena nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.