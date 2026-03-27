Policija u Ulcinju je uz upotrebu službenog psa za otkrivanje oružja i eksploziva, izvršila pretrese na više lokacija u tom gradu i zaplijenila 11 komada oružja, uključujući i automatsko, kao i 415 komada municije različite vrste i kalibra, saopšteno je iz Uprave policije.

"Postupajući po naredbi suda, izvršen je pretres objekta u mjestu Ambula kod I.S., kojom prilikom je pronađeno i oduzeto devet komada oružja i 142 komada municije, i to: automatska puška kalibra 7,62 mm sa dva okvira i 19 komada municije, lovačka puška kalibra 12 mm sa 4 komada municije, puška – karabin M48A, pištolj marke „Bernardeli“ kalibra 7,65 mm sa 25 komada municije, pištolj marke „Zastava M57“ kalibra 7,62 mm sa 47 komada municije, lovačka puška „Hunor“ kalibra 12 mm, pištolj marke „HS“ kalibra 9 mm sa 22 komada municije, pištolj marke „Zastava M57“ kalibra 7,62 mm, vazdušna puška „Striker Junior“ kalibra 4,5 mm, 25 komada municije kalibra 9 mm " navode iz policije.

U saopštenju se dodaje da je sa događajem upoznata tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koja se izjasnila da se navedeno oružje privremeno oduzme radi daljih provjera i vještačenja, te da se prikupe potrebna obavještenja, nakon čega će se izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela.

Takođe, postupajući po naredbi suda, policijski službenici su izvršili pretres kod lica O.Z. u mjestu Štodra, kojom prilikom je privremeno oduzeto dva komada oružja i 273 komada municije.

"Kod O.Z. pronađen je pištolj „Zastava M57“ kalibra 7,62 mm sa 116 komada municije, startni pištolj marke „Blow“ sa 157 komada municije. O događaju je obaviješten postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog djela, te je oružje oduzeto, a lice sankcionisano u skladu sa Zakonom o oružju "kažu iz policije.

Izvor: Uprava policija