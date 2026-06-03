Marko Rubio je izjavio da sukob u Ukrajini ne može biti riješen vojnim putem, naglašavajući nedostatak spremnosti na ustupke.
Sukob u Ukrajini ne može se riješiti vojnim putem, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio u govoru u Predstavničkom domu.
On je oceijnio da u ovom momentu, šanse za riješavanje sukoba nisu mnogo velike, jer strane nisu spremne na ustupke.
"U ovom trenutku, izgledi nisu sjajni: nijedna strana nije spremna da napravi ustupke neophodne za postizanje sporazuma", naglasio je on, komentarišući napredak pregovora o Ukrajini.
Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države spremne su da igraju značajnu ulogu u regulisanju ukrajinskog konflikta.
"Ostajemo spremni da igramo bilo kakvu značajnu ulogu u kontekstu postizanja mira", poručio je Rubio.
On je izrazio nadu da će ova godina donijeti dobre vijesti o riješavanju situacije u Ukrajini.
Rubio je priznao da se Vašington ne može smatrati nepristrasnim posrednikom u mirovnom procesu u Ukrajini jer podržava Kijev.
Zvaničnik je objasnio da Vašington nastavlja otvoreno da podržava Kijev, uključujući i isporuku oružja i vojne opreme.
(RIA Novosti/MONDO)